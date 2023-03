JD1TV: "AvaliaÃ§Ã£o prÃ©-anestÃ©sica", Ã© essencial em cirurgias, defende especialista

O Dr. Paulo André Costa Novaes, especialista em Anestesiologia, falou no programa Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes, sobre a necessidade do paciente conhecer o anestesiologista.

“Só no centro cirúrgico que ele conhece o seu médico anestesista, isso gera muito desconforto, ansiedade e medo, porque ele está entregando o controle da vida dele a um desconhecido”.

De acordo com o Dr. Paulo, um dos mitos sobre anestesia é a falta do conhecimento prévio do paciente no médico anestesista para que ele possa tirar dúvidas e elucidar as angústias, ele também apontou a importância da avaliação pré-anestésica disponibilizada pela Servan. “O anestesisolosgista vai poder fazer uma programação melhor de qual a melhor tenica a ser empregada na hora da anestesia".

Diretor-Financeiro do Servan Anestesiologia, Dr. Paulo André destacou também o novo serviço oferecido pela Instituição, o Serviço Ambulatorial de Sedação (SAS). "Os profissionais da área médica e odontológica que tiverem interesse em realizar algum procedimento de baixa complexidade pode solicitar e nós vamos até a clínica, com todo o aparato de segurança, tudo que precisar, oxigênio, monitores, fármacos e realizamos com segurança. Tudo é feito de mãos datas com a Vigilância Sanitária".

O anestesiologista explicou que esse procedimento pode ser feito sempre que o profissional ou paciente tiver algum impeditivo ou desconforto que atrapalhe o procedimento cirúrgico.

O especialista também falou sobre as diferentes formas de se usar a anestesia, individualizada para cada paciente e cada tipo de tratamento. Confira:

