JD1TV: Centro de Especialidades Odontológicas da Capital sofre depredações e furto

"A triste realidade do Brasil", foi assim que um leitor definiu a situação do CEO II (Centro de Especialidades Odontológicas), Silvia Regina - Dr. Rudá Azambuja Santos, de Campo Grande. Na madrugada desta terça-feira (28), a unidade de saúde foi invadida. Portas, janelas e vidros do local foram depredados.

Em um vídeo feito pelo leitor, ele mostra a situação em que o CEO ficou após invasões. "Arrombamento e roubo de uma unidade de saúde PÚBLICA. Vítima: a sociedade e os usuários do SUS", disse ele indignado.

Ainda segundo o homem, as autoridades cabíveis foram avisadas sobre o corrido imediatamente.

Procurada, a Prefeitura de Campo Grande informou ter conhecimento do caso. "Ao abrirem a unidade na manhã desta terça-feira, a equipe do CEO Silvia Regina percebeu que a unidade havia sido invadida, sendo observado a falta apenas de um computador, o que não atrapalhou o atendimento no local", esclareceu em nota ao JD1.

Também foi questionado ao Município sobre as portas e janelas danificadas, mas nada foi respondido sobre isso. Confira o vídeo:

