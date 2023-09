JD1TV: Dentistas do Ateliê Oral esclarecem mitos sobre odontologia e harmonização facial

Inaugurando o novo estúdio do JD1 Notícias, nesta sexta-feira (15), o Dr. Plácido Menezes conversou com os dentistas Marcelo Moreira e Marcelo Kyrillos do Ateliê Oral do Estado de São Paulo, na edição do Saúde e Bem-Estar.

Na ocasião, Kyrillos falou sobre o modo que o Ateliê trabalha, buscando sempre a humanização da odontologia para todos os pacientes. “Nossa odontologia vai muito além dos dentes, nós prezamos por um produto que harmonize individualmente com a face de cada um. Então, desde 1990, nós direcionamos nosso tratamento para que o paciente se sinta em casa em cada fase”, disse.

Dr. Marcelo Moreira que também atua na clínica, afirmou que o maior desafio da odontologia é desmistificar os medos que deixam os pacientes, por muitas vezes, apreensivos. “Até hoje isso é uma realidade, mas está mudando aos poucos graças ao conhecimento. Um exemplo disso é a harmonização facial, que quando bem aplicada, tem tudo a ver com o nosso trabalho e os pacientes tem percebido e aceitado isso cada vez mais, procurando sempre qualidade de vida”, explicou.

Durante a entrevista, os profissionais também comentaram sobre a técnica de harmonização dental, que tem como objetivo principal produzir os dentes com base no tipo de rosto de cada paciente, o que intensificou nos últimos anos, graças a indústria da moda. “Hoje em dia, tudo ficou mais fácil com essa era da odontologia digital, o que nos permite realizar esse trabalho de uma maneira mais rápida e simples”, contou Marcelo Moreira.

Em sua fala, Marcelo Moreira ainda falou sobre a diferença que a odontologia tem feito na vida das pessoas, tendo em vista que, quem procura um dentista atualmente, está procurando alguém que a ajude a sorrir com mais tranquilidade, seja com harmonização ou as famosas lentes de contato dentárias. “Nós já lançamos alguns livros sobre esse assunto, mas o nosso intuito sempre foi compartilhar com a classe de dentistas, aquilo que a gente costuma fazer em consultório, para tentarmos elevar o nível de atendimento de uma maneira geral, contribuindo para a uto estima”, disse Kyrillos.

O Ateliê Oral foi fundado em 1990, em Diadema, por Marcelo Moreira e Marcelo Kyrillos, que se conheceram na faculdade e tinham o mesmo objetivo na profissão. Os especialistas buscavam perfeição e valorizavam a qualidade, e isso foi fundamental para selecionarem os profissionais para trabalharem juntos.

Dentro do conceito perfeccionista e a constante busca pela excelência que os norteavam, perceberam que para fazer tratamentos dentários que harmonizassem com a face das modelos, seria necessário confeccionar as porcelanas dentro de casa, pois nenhum laboratório de prótese externo conseguia nos entregar na época um trabalho tão minucioso como os que precisávamos para harmonizar os dentes com a face de nossos pacientes. Foi por essa necessidade que montaram um laboratório de prótese dentária dentro do consultório para realizar trabalhos extremamente personalizados e confeccionados de forma artesanal.

Com o tempo, perceberam que as pessoas que os procuravam, chegavam com necessidades em que o acolhimento, o carinho e a forma gentil de receber era fundamental para as pessoas se sentirem bem. Atualmente, o Ateliê Oral é referência em São Paulo, quando se trata de odontologia humanizada e harmonização facial.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também