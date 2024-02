JD1TV: Leptospirose - períodos chuvosos exigem cuidados redobrados

No verão, os períodos de chuva se intensificam e os cuidados com as transmissões de doenças devem ser redobrados. Segundo a gerente técnica de transmissão hídrica e alimentar, da Secretaria de Saúde do Estado (SES), os casos de lepstospirose aumentaram 107%, entre 2022 e 2023.

O infectologista Maurício Pompilio, explica como a bactéria se alastra nos períodos de chuva e também alerta sobre os cuidados para evitar a contaminação.

A SES distribui regularmente uma remessa de hipoclorito (produto para limpeza da água de consumo), para todos os municípios, e conta com o auxílio dos agentes comunitários para distribuição à população mais vulnerável.

Assista:

