JD1TV: Março Amarelo Pet aborda conscientização e prevenção das doenças renais

O Março Amarelo Pet tem como finalidade a conscientização dos tutores sobre as doenças renais, uma doença que acomete tantos cães quanto gatos, podendo afetar mais de 60% dos pets idosos. Segundo o médico Veterinário Francisco, manter uma alimentação saudável e água de boa qualidade a disposição dos pets é muito importante para prevenir a doença.

Por ser uma doença que apresenta sintomas muito parecidos com outras, é importante que um médico veterinário faça o diagnóstico e indique o melhor tratamento para o seu animal. Confira:

