JD1TV: Traumas nas mÃ£os Ã© mais recorrente em mulheres; entenda

Convidado do programa Saúde e Bem-Estar do JD1TV, o Dr. Felipe Roth, especialista em cirurgias de mão, alertou para os casos da síndrome do túnel do carpo, a mais frequente em um membro superior. "A síndrome refere-se ao nervo mediano, responsável pela sensibilidade dos dedos, funções motrizes e funções motoras do polegar que faz parte de 40% das funções da mão", explicou.



Os mais propensos a desenvolver o problema diabéticos, fumantes, e mulheres, principalmente na faita etária da menopausa. "Quando sente que começa a perder força e a capacidade de pegar objetos e o formigamento é extremamtne frequente, essas pessoas acumulam mais líquidos nas periferias e essas estruras incham e fazem uma síndrome compressiva, as queixas noturnas são muito frequentes", destacou o Dr. Felipe.

O especialista também falou sobre o tratamento do "dedo em gatilho", uma condição em que um dedo fica preso em uma posição dobrada e, depois, é endireitado. E a solução conservadora ou cirúrgica deve ser debatida com o ortopedista.

Felipe também destacou o trabalho e os cuidados com a mão, já que segundo o médico, 20% a 30% das causs de fratura no pronto-socorro são em razão de fraturas na mão, muitas vezes ocasionado com a evolução da esteoporose. Entenda:

