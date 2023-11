JD1TV: Excesso de água e calorias podem ser prejudiciais no calor; saiba como equilibrar

A má alimentação e o baixo consumo de água podem ser fatais durante o período de dias mais quentes, pois para que nosso organismo mantenha uma temperatura adequada, o principal mecanismo para essa regulação é a transpiração, que faz aumentar a eliminação de água e sais minerais, criando a necessidade de reposição desses insumos.



Para ajudar nisso, uma alimentação saudável é essencial, e não precisa ser cara, destaca a nutricionista Laynna Modesto, que trabalha com foco em emagrecimento e hipertrofia. "Para economizar e ainda assim se alimentar bem opte por frutas, legumes e verduras da estação, pois são mais baratos pela alta disponibilidade, cortes de carne de segunda são mais baratos, mas também são bons nutricionalmente".



Já para aqueles que bebem refrigerantes, chás e sucos para se hidratar, Laynna garante que o melhor para o nosso corpo é a água, no entanto, para aqueles que enjoam e buscam algo diferente ao paladar, a fruta fresca tem valor nutricional maior que o suco, devido as fibras e compostos bioativos, mas se preferir o suco natural deve ser sem açúcar. "O excesso de líquidos ricos em calorias pode ser prejudicial sim, o consumo de bebidas adoçadas está diretamente relacionado com o aumento de peso, levando a obesidade".

As altas temperaturas, podem diminuir o apetite, porém, os alimentos certos podem garantir a energia corporal e evitar um mal estar, a nutricionista destaca preferências por salada de frutas; sanduiches naturais com frango, cenoura, alface e tomate; smoothie de frutas; iogurte natural com chia e frutas. "São opções fáceis de carregar, saudáveis e que ajudam na produção de energia para o corpo", explica.

E qual a quantidade de água ideal?



Laynna Modesto explica que o consumo de uma quantidade muito elevada de água é raro, mas se acontecer pode levar a perda de eletrólitos, causando distúrbios hidroeletrolíticos.

Para saber a quantidade de água que você precisa, calcule: 35ml x o seu peso corporal.

Por exemplo: uma pessoa que pesa 55kg, precisa ingerir, no mínimo, 1.925 ml de água por dia, se a pessoa transpirar bastante e em situações de calor extremo, multiplique por 40ml x o peso corporal.

No entanto, não vai achando que se alimentar bem em qualquer horário terá o mesmo efeito, existe o tempo certo para tudo, inclusive para comer. "Para o metabolismo, se alimentar mais durante o dia e menos à noite, será mais vantajoso devido ao nosso ciclo circadiano, somos seres diurnos, logo nosso metabolismo funciona melhor à luz do sol. A noite um jantar mais leve até às 20h seria mais interessante, quanto mais cedo melhor, pois o excesso de calorias à noite pode prejudicar a qualidade do sono. Evite também excesso de líquidos no período noturno".

Ainda conforme a profissional, ao acordar a primeira coisa a ser consumida pode ser água. Laynna ainda deixa dica para quem quer se cuidar:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também