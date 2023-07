Junho Vermelho: Fiems reúne mais de 70 colaboradores para doarem sangue

A instituição aderiu à campanha Junho Vermelho, que incentiva a doação de sangue, e mais de 70 pessoas se voluntariaram para participar. Nesta época do ano, entre o outono e o inverno, os estoques diminuem devido as baixas temperaturas e as infecções respiratórias, que impedem a doação.

A assessora do Núcleo de ESG da Fiems, Claudia Borges, destaca a importância de ações como essa. “O engajamento dos nossos colaboradores representa uma iniciativa de responsabilidade social. A disponibilidade de cada um em estar aqui conosco, demonstra o poder de ser exemplo e de transformar. Nós queremos fazer mais ações como essa em outras frentes, para que possamos realmente mostrar para a sociedade o poder que o Sistema tem”, explicou.

A mobilização também se estendeu para as unidades do interior do Estado. Leila Vanessa Machado Silva é técnica de suporte no Sesi em Três Lagoas e vibrou com a atitude. “Foi minha primeira vez doando sangue, foi tranquilo e rápido. Agora, espero por mais campanhas como essa”, disse. Já Gleyce Livrada Mareco Rodrigues já é doadora, ela trabalha como técnica em saúde e segurança do trabalho do Sesi em Dourados. “É importante ajudar o próximo. Como eu já sou doadora, essa parceria da Fiems com o Hemosul foi mais um incentivo para repetir este ato”, finalizou.

Na avaliação da gerente de relações públicas e comunicação corporativa da Rede Hemosul-MS, Mayra Franceschi, campanhas como essa são fundamentais para manter os estoques estratégicos da unidade e relatou o atual cenário do Hemosul da capital. “Nesse momento, a gente está com uma falta significativa de O+ e O-, mas todas as tipagens são bem-vindas, porque a gente tem que produzir as plaquetas que só duram 5 dias. Então, venham doar sangue, quem não veio dessa vez, venha na próxima, que a Fiems agora é parceira constante da gente”, concluiu.

Em Campo Grande, muitos funcionários doaram pela primeira vez. Emanuelly Barbosa, auxiliar de escritório da Fatec Senai, está decidida. “É bom saber que a gente está ajudando outra pessoa. Depois dessa primeira vez, quero me tornar uma doadora assídua”, afirmou. Mesma situação de Jannifer Souza de Almeida, estagiária do RH. “É uma sensação maravilhosa, poder ajudar. Vi o pessoal da empresa doando e eles me encorajaram para vir pela primeira vez”, comemorou.

Willyans Tannous Quevedo, voltou para casa com o coração cheio de gratidão. Ele é técnico de suporte do Senai da Capital e tem deficiência auditiva. Para auxiliar na comunicação, veio acompanhado da mãe e elogiou a iniciativa. “Essa campanha foi uma ideia muito boa, porque ajuda a salvar vidas. Estou feliz por poder participar”, contou.

