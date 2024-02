Mais da metade do mundo está em alto risco para surto de sarampo, alerta OMS

A Organização Mundial de Saúde alertou, nesta terça-feira (20), que mais da metade dos países se encontram em situação risco alto ou muito alto para surtos de sarampo até o final de 2024.

A consultora técnica sênior sobre sarampo e rubéola da OMS, Natasha Crowcroft, detalhou a informação durante uma coletiva de imprensa. “O que nos preocupa é que este ano, 2024, temos grandes lacunas nos nossos programas de imunização e se não as preenchermos rapidamente com a vacina, o sarampo irá simplesmente saltar”, explicou.

Segundo Crowcroft, dados da organização e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) apontam para um alto risco de surtos até o final do ano. “Podemos ver, a partir dos dados produzidos com dados da OMS pelo CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA), que mais da metade de todos os países do mundo estarão em risco alto ou muito alto de surtos no final deste ano”, detalhou.

Visando impedir surtos em grande escala, Natasha solicitou que os governos firmem o compromisso de protegerem as crianças dessa doença. “Tivemos muitos surtos de sarampo em todo o mundo e os países de rendimento médio sofreram muito. Estamos preocupados que 2024 se pareça com 2019”, alertou.

