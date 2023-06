Mais duas Unidades de Saúde da Família da Capital passarão por reformas

Desde o início do ano, unidades de saúde de Campo Grande estão passando por revitalização. Três unidades já receberam melhorias, outras cinco estão em andamento em diferentes regiões da Capital e, nesta semana, houve a definição das empresas que ficarão responsáveis pela reforma das USFs (Unidades de Saúde da Família) Vila Cox e Los Angeles.

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), somente na reforma das USFs Vila Cox e Los Angeles o investimento previsto é de cerca de R$ 500 mil. Deve ser realizada a readequação da estrutura física, incluindo as instalações elétricas, hidráulicas, telhado, fachada e áreas internas, bem como melhorias nas condições higiênicos-sanitárias gerais. Mais de 20 mil pessoas serão beneficiadas com as melhorias.

Na USF Los Angeles, o projeto contempla ainda a ampliação em estrutura física, instalações e procedimentos, de acordo com as normas sanitárias vigentes.

Atualmente, a unidade conta com quatro equipes de saúde da família, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares , agentes de saúde e administrativos.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, destacou que a melhoria das estruturas das unidades de saúde traz benefícios significativos tanto para os servidores quanto aos pacientes.

“Em primeiro lugar, um ambiente adequado e bem equipado proporciona condições de trabalho mais seguras e confortáveis para os profissionais de saúde, o que reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado. Investir na infraestrutura das unidades é um passo importante para fortalecer o sistema de saúde e promover a satisfação tanto dos profissionais quanto dos pacientes.”, disse.

Além de promover a melhoria das estruturas das unidades de saúde, o investimento demonstra a preocupação em oferecer um atendimento de qualidade e garantir o acesso integral aos serviços de saúde para toda a população.

A expectativa é de que ao menos 20 unidades básicas e de saúde da família existentes no município recebam as melhorias nos próximos dois anos.

Até o momento, três unidades de saúde da família já foram revitalizadas pela Prefeitura, nos bairros: Aero Rancho, Arnaldo Estevão de Figueiredo e Jockey Club.. Está em andamento ainda a revitalização do Complexo de Saúde do Nova Bahia, composto pela USF Nova Bahia o CRS e o Distrito Sanitário, da USF Marabá e da USF Parque do Sol.

