Militares vão atuar de forma mais intensa no programa Mais Médicos

Foi autorizado pelo Ministério da Defesa , o emprego das Forças Armadas para dar suporte a logística do Programa Mais Médicos. A decisão, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (16), vale para todo o território nacional e detalha a atuação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

Fernando Azevedo vai estar no comando das ações envolvendo os médicos militares no programa. Os militares vão atuar na recepção, hospedagem, transporte e distribuição dos médicos intercambistas e supervisores nos municípios de atuação em apoio ao programa.

Os militares participam do Mais Médicos na recepção dos integrantes do programa em aeroportos e no deslocamento aéreo para capitais e centros de capacitação.

O apoio logístico será feito de forma integrada com os ministérios da Saúde e da Educação e Casa Civil.

