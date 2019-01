Termina hoje prazo para médicos brasileiros se apresentarem ao "Mais Médicos"

Termina nesta quinta-feira (10) o prazo para médicos brasileiros com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) se apresentarem nos municípios para atuar no programa "Mais Médicos". De acordo com o Ministério da Saúde, foram 1.707 profissionais inscritos nesta etapa de seleção, que substitui médicos cubanos que trabalhavam no país.

Se nenhum médico desistir de comparecer às cidades selecionadas, ainda restarão 842 vagas no programa. Elas serão oferecidas na próxima etapa de seleção, para profissionais com diploma estrangeiro. Segundo o Ministério da Saúde, 10.205 médicos brasileiros ou estrangeiros formados no exterior completaram a inscrição de participação no "Mais Médicos". Eles poderão atuar no Brasil mesmo sem a revalidação do diploma.

Caso haja alguma desistência entre os que devem se apresentar nesta quinta, essas vagas serão somadas às 842 já livres e também serão oferecidas aos que têm diploma estrangeiro.

Mais de 95% de profissionais do "Mais Médicos" ainda não se apresentaram em distritos indígenas no AM.

Os brasileiros formados no exterior escolhem os locais de atuação nos dias 23 e 24 de janeiro. Em seguida, deverão se inscrever, se sobrarem vagas, os estrangeiros formados fora do país, nos dias 30 e 31 de janeiro.

Veja como está o preenchimento das vagas do programa:

- Total de vagas oferecidas na primeira etapa de seleção: 8.517;

- Quantos médicos se apresentaram na primeira etapa: 5.968;

- Quantas vagas ficaram disponíveis para a segunda etapa: 2.549;

- Quantos médicos devem se apresentar até esta quinta-feira (10): 1.707;

- Quantas vagas serão disponibilizadas nas próximas etapas: 842, mas o número pode aumentar se houver desistência dos profissionais brasileiros.

