JD1TV: Ginecologista fala sobre cÃ¢ncer de colo de Ãºtero

O câncer de colo uterino é o terceiro tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, segundo dados divulgados pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC, 2020), para fazer um alerta as mulheres, o ginecologista e vereador Dr. Loester afirmou em entrevista ao JD1 nesta segunda-feira (13), que a doença é silenciosa e quando as mulheres começam a ter algum sintoma a doença “já está em estágio avançado”.

O ginecologista também explicou como ocorre o contágio da doença, quais são os principais sintomas e como é feito o tratamento. Março é o mês de conscientização da doença e especialista faz alertas.

Confira:

