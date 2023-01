Mato Grosso do Sul já registra mais de mil casos suspeitos de dengue em 2023

Apesar do forte combate ao mosquito Aedes aegypti em Mato Grosso do Sul, o último boletim epidemiológico da dengue da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta quarta-feira (18), mostra o Estado já registrou 1.106 casos prováveis de dengue neste ano.

Em comparação com o registrado no mesmo período do ano passado, que é referente até a 2ª semana epidemiológica do ano, foram comunicados ao órgão de saúde 138 casos suspeitos, número oito vezes menor que o registrado 2023.

Com a virada do ano, Mato Grosso do Sul foi para o 10º lugar no ranking de unidades federativas com maior incidência de casos de dengue. Já Campo Grande se encontra na 53ª posição das cidades sul-mato-grossenses com maior incidência, com 50 casos prováveis da doença.

O boletim epidemiológico de Zika, também divulgado nesta quarta-feira, mostra que os números da doença são muito menores, com 33 casos prováveis da doença neste ano, ficando em 19ª posição no ranking de incidência da doença no país.

Dentro da colocação estadual, somente 20 cidades registraram casos, com Campo Grande aparecendo em último lugar na colocação, com somente dois casos suspeitos.

A SES não registrou neste ano nenhuma morte em decorrência das doenças transmitidas pelo mosquito.

