Média móvel da Covid volta a crescer após 43 dias em queda

Após 43 dias consecutivos registrando queda na variação da média móvel de casos de Covid, o Brasil registrou um crescimento de 2% nesta segunda-feira (14), com 20.662 infecções nas últimas 24 horas, deixando a média móvel em 10.674. A informação é do balanço do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Apesar da alta de casos, a variação na média móvel de mortes provocadas pela Covid segue em queda, com 88 óbitos sendo registrados nas últimas 24 horas, deixando a média móvel diária em 46,14, queda de 45% em relação ao registrado 14 dias atrás.

Com as mortes das últimas 24 horas, o Brasil já soma 697.762 óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia. O número total de casos já está em 36.953.492.

