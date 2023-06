Médicos quebram recorde ao retirar a maior e mais pesada pedra no rim do mundo

Pedro Molina, com informações do g1

Médicos do Exército do Siri Lanka anunciaram, nesta quarta-feira (14), que removeram a maior e mais pesada pedra no rim do mundo, eternizando a pedra no Guinness Book, livro que compila diversos recordes mundiais.

O cálculo renal pesa cerca de 801 gramas, cerca de cinco vezes o peso médio de um rim masculino, e mede cerca de 13,37 centímetros. Em comparação, o comprimento médio de um rim é de 10 a 12 cm.

Segundo o Exército, a pedra foi retirada do sargento aposentado Canistus Coonge, de 62 anos, em 1º de junho.

