Menina de 1 ano e 9 meses morre vítima de leishmaniose em MS

Uma menina, de apenas 1 ano e 9 meses, morreu após ser diagnosticada com leishmaniose visceral, em Corumbá, no interior de Mato Grosso do Sul. A morte foi confirmada pela secretaria de saúde do município.

Por meio de nota, a pasta informou que a bebê deu entrada na Santa Casa no dia 1º de julho com sintomas de febre, palidez e plaquetas baixas.

Ainda segundo a secretaria, Corumbá registrou 37 notificações da doença neste ano, sendo que 33 deram negativo, 3 positivos e 1 segue em análise. Essa foi a primeira morte pela doença registrada na cidade.

A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa causada pelo protozoário leishmania chagasi. A transmissão acontece quando fêmeas dos mosquitos conhecidos como mosquito-palha picam cães ou outros animais infectados, e depois picam o homem, transmitindo o protozoário.

Não existe uma única forma de prevenção contra a leishmaniose. Por isso, são necessários alguns cuidados:

- Eliminar possíveis criadouros do mosquito-palha, como retirar matéria orgânica do quintal e não deixar lixo acumulado;

- Limpar ambientes que tenham fezes de animais;

- Usar coleira repelente para cachorros;

- Implantar telas nas janelas quando o bicho fica dentro de casa;

- Evitar passeios noturnos com os animais. Ao anoitecer, o mosquito apresenta maior atividade.

