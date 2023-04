Menina de 3 anos é a nona vítima por dengue em MS

Uma menina de 3 anos de idade se tornou a mais recente vítima da dengue em Mato Grosso do Sul, e também a mais jovem a falecer neste ano. A informação foi confirmada pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Sandro Benites, durante lançamento da imunização contra a influenza nesta segunda-feira (3).

Ao JD1, o órgão confirmou a informação que o óbito, ocorrido na última quinta-feira (30), no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, foi em decorrência de complicações acarretadas pela dengue.

Segundo o Boletim Epidemiológico da Dengue da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado na quinta-feira, o último óbito pela doença ocorreu em 17 de março e foi confirmada dia 19.

Com isso, sobre para nove o número de mortes pela doença em MS neste ano.

