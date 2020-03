MinistÃ©rio da SaÃºde habilita leitos de UTI em MS

O Ministério da Saúde publicou a habilitação de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira (13) em Mato Grosso do Sul. A publicação aconteceu após reuniões do secretário estadual de saúde, Geraldo Resende, com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em Brasília.

Geraldo Resende destacou que esses dez leitos somam aos outros habilitados durante o ano de 2019. ‘’ Estamos trabalhando com todo afinco para dotar nossa capital e o interior do estado com estruturas com equipamentos modernos e que possam dar suporte aos pacientes críticos’’, diz.

Foi publicada Portaria habilitando 10 leitos de UTI adulto do tipo III na Unidade do Trauma na Santa Casa de Campo Grande. Com a nova habilitação o Ministério da Saúde irá transferir R$ 2,6 milhões a mais de recursos anualmente ao Estado.

Anteriormente a Secretaria de Estado de Saúde havia conseguido a habilitação de 10 leitos de UTI no Hospital da Vida em Dourados, com repasse anual de R$ 1,3 milhão, 10 leitos de UTI no Hospital Regional Doutor José Simone Neto em Ponta Porã, com repasse anual de R$ 1,3 milhão, e 10 leitos de UTI Neonatal na Maternidade Candido Mariano, com repasse anual de R$ 1,3 milhão.

Com mais de 6.600 metros quadrados de área construída, a Unidade de Trauma tem 100 leitos de internação, 10 leitos de UTI, 5 salas cirúrgicas, 2 salas para cirurgia de pequeno porte, 1 sala de fisioterapia, 1 sala de reabilitação, 3 salas de observação com 15 leitos, 2 salas de raio x, 1 sala de tomografia, 2 salas de odontologia, 3 consultórios e sala de emergência.

A unidade entrou em funcionamento após parceria entre o Governo do Estado, Governo Federal e Prefeitura, com um aporte para a unidade no valor de R$ 8,4 milhões, recursos empregados pelo Governo do Estado no valor de R$ 1,6 milhão, Ministério da Saúde com R$ 2,5 milhões, Prefeitura de Campo Grande com R$ 3,2 milhões e Associação Beneficente de Campo Grande com R$ 890 mil. A Santa Casa também investiu mais R$ 4 milhões.

Deixe seu Comentário

Leia Também