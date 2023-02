Ministério da Saúde inicia campanha de vacinação Yanomami

O Ministério da Saúde iniciou neste sábado (25) a campanha de vacinação dos povos Yanomami, que receberão vacinas bivalentes contra a Covid e imunizantes presentes no calendário adulto e infantil.

A previsão da pasta é que as comunidades Surucucu, Kataroa, Maloca, Paapiú, Auaris, Missão Catrimani e Waputha sejam atendidas com cerca de 20 mil doses da vacina bivalente.

A campanha estava prevista para ter início somente em 27 de fevereiro, junto da campanha nacional, mas foi adiantada devido a “grave crise sanitária e humanitária encontrada no território”.

A ação será realizada em parceria com a Secretaria de Saúde de Roraima, com o apoio de profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) que já estão em missão na Terra Indígena Yanomami.

