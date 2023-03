Ministério da Saúde instala COE para monitorar dengue, zika e chikungunya

Com os altos casos de doenças relacionadas ao Aedes aegypti em todo o país, o Ministério da Saúde anunciou a instalação do Centro de Operações de Emergências (COE Arboviroses), que irá monitorar mortes e quadros graves de dengue, zika e chikungunya no Brasil.

A criação surgiu após um pico nas doenças. Até março deste ano, o Brasil já registrou um aumento de 43,8% nos casos de dengue em comparação com o mesmo período do ano passado. O número é maior ainda no caso de chikungunya, que teve um aumento de 97%.

“Identificamos crescimento em alguns estados, o que nos deixa alerta. Já estamos enviando equipes de campo para traçar um diagnóstico da situação nessas áreas e vamos reforçar o monitoramento do cenário das arboviroses em todo o país. Nossa prioridade é sensibilizar a população, para que assim possamos controlar o avanço da transmissão dessas doenças”, explicou Alda Maria da Cruz, diretora de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde em nota divulgada pela pasta.

O COE irá focar principalmente nos registros de dengue e chikungunya, fornecendo orientações para ações de vigilância em conjunto com estados e municípios onde existe alta nos casos das doenças.

