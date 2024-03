Mosquitos transgênicos é a aposta de empresa britânica para combater a dengue

A empresa britânica da biotecnologia Oxitec, criou uma versão macho do mosquito da dengue como solução para combater a doença no Brasil. Esse desenvolvimento envolve a liberação de mosquitos geneticamente modificados objetivando a redução da propagação do vírus.

O macho carrega um gene que mata as fêmeas – que transmitem a doença – antes que atinjam a maturidade. Quando esses mosquitos geneticamente modificados são liberados em uma região, eles proliferam e a população total do mosquito diminui.

Eles são gerados quando os ovos são colocados dentro de uma caixa e somados a água para ativá-los. Em Suzano, São Paulo, a possível solução já está sendo testada após o estado declarar situação de emergência. As caixas com os mosquitos estão sendo colocadas em lugares estratégicos.

Até o momento, o Ministério da Saúde afirmou que 195 pessoas morreram por causa da dengue. E mais 672 óbitos estão sob investigação.

