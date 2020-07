MS atinge meta e vacina 90,78% do público-alvo contra Influenza

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), informou que a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe em Mato Grosso do Sul alcançou 90,78% do público-alvo, ultrapassando a meta de 90% .

Os municípios que ainda possuem doses continuam vacinando, agora ampliando para toda população.

Desde o dia 1º de julho, foi recomendado aos municípios a estenderem a vacinação à população em geral até quando durarem os estoques da vacina excedentes da campanha. A medida objetiva otimizar o uso das doses da vacina influenza nas localidades que não alcançaram a meta de imunização no público-alvo, que continua sendo prioritário.

A campanha divida em três fases, teve início em 23 de março e encerrou em 30 de junho. O público-alvo dessa campanha era formado por idosos, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento, população privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, motoristas de caminhões, transporte coletivo (não incluso taxistas e motoristas de aplicativos) e portuários, população indígena, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos de idade e professores da rede pública e privada.

A vacina da gripe protege contra os três subtipos do vírus influenza que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

