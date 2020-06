MS chega a 7.527 casos confirmados de coronavírus e registra 72 mortes

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou na manhã deste domingo (28) que Mato Grosso do Sul registrou em 220 o total de infectados na última 24 horas do novo coronavírus (Covid-19). Porém, a SES adverte que o “número baixo” de notificações se deve ao fato de que muitos municípios não têm equipes o suficiente para registrar todos os dados e, por esse motivo, nos próximos dias os registros podem aumentar de forma considerável.

O boletim anunciou neste domingo 42.565 notificações, com 31.129 delas sendo descartadas, 7.527 casos confirmados e 72 óbitos. Há, ainda, 2.082 casos sob análise no Laboratório Central de Campo Grande e 1.827 sem encerramento, aguardando detalhes de Secretarias Municipais de Saúde.

Dos novos casos, 79 são de Campo Grande, 57 de Dourados, 19 de Corumbá e 11 de Brilhante. Bataguassu e Fátima do Sul apresentaram 6 novos infectados, e Mundo Novo, 5. Houve, ainda, 4 casos em Costa Rica, Maracaju e Novo Horizonte do Sul; 3 em Chapadão do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas; e 2 em Bonito, Corguinho, Itaporã e Naviraí.

Quatro mortes foram incluídas oficialmente no boletim, sendo 3 delas anunciadas já no sábado: três homens, moradores de Dourados (67 anos, com hipertensão), Ponta Porã (87, hipertensão e diabetes) e Fátima do Sul (69, também hipertenso). Também foi computado mais um óbito em Itaporã, de uma mulher de 75 anos que sofria de hipertensão, doença cardiovascular e doença neurológica crônica.





