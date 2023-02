MS deve receber segunda remessa da vacina bivalente nesta segunda-feira

Mato Grosso do Sul recebeu, na última sexta-feira (10), a primeira remessa com 32.400 doses da Pfizer Bivalente, do Ministério da Saúde. Os imunizantes estão armazenados na sede da Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a segunda remessa do imunizante com 209.796 doses chega na próxima segunda-feira (13).

As 32.400 doses da Pfizer Bivalente serão entregues aos municípios a partir de segunda-feira (13), às 8 horas. A vacina Bivalente deve ser usada somente para dose de reforço. Os municípios podem iniciar a vacinação aos grupos elencados no mesmo dia ou na terça-feira (14).

Conforme Programa Nacional de Imunizações (PNI), nessa etapa serão vacinados:

*Pessoas com 70 anos ou mais;

*Pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILP), a partir de 12 anos, abrigados e trabalhadores dessas instituições;

*Imunocomprometidos;

*Comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

O esquema vacinal para os grupos prioritários será de uma dose da vacina Covid-19 bivalente (reforço) a partir dos 12 anos de idade, para pessoas que apresentarem pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes.

O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com vacinas monovalentes.

A SES/MS ressalta que as pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as doses de reforço de vacinas bivalentes e que não iniciaram a vacinação ou que estão com o esquema de duas doses monovalente incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas monovalentes da Covid-19.

Deixe seu Comentário

Leia Também