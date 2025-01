MS já registrou 6 mortes por covid-19 este ano

O 3º boletim epidemiológico de 2025, divulgado nesta semana pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), revela que 6 pessoas já morreram em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso do Sul este ano. Em apenas três semanas, 352 casos da doença foram confirmados.

De acordo com os dados, as vítimas tinham entre 44 e 97 anos. Dessas, 4 são homem e 2 mulheres. As cidades onde as mortes foram registradas são: Ponta Porã, Mundo Novo, Campo Grande, Guia Lopes da Laguna e Corumbá.

Conforme ainda o boletim, uma sétima morte também entra para o gráfico, no entanto, trata-se de de um caso ‘represado’, de um paciente, de 61 anos, que morreu em julho de 2021, mas a confirmação só foi constatada em 2025.

