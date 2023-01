MS recebe 6,5 mil doses de Coronavac para crianças

Na tarde desta segunda-feira (16) Mato Grosso do Sul recebeu 6,5 mil doses da vacina Coronavac do Ministério da Saúde, na sede da Ceve (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica). A vacinação é destinada para crianças de 3 a 11 anos de idade.

A primeira remessa destinada ao público infantil em 2023, será retirada pelos municípios na próxima quarta-feira (18) de acordo com a necessidade de finalização e início de esquema vacinal da Campanha de Imunização contra Covid-19.

Segundo a coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, a chegada do imunizante veio em boa hora.

“Vamos conseguir dar continuidade à Campanha Imunização contra a Covid-19 no Estado, mas nós esperamos que o Ministério da Saúde nos encaminhe as demais vacinas da Pfizer Pediátrica e Pfizer Baby, ainda sem previsão de entrega. Sabemos que o Ministério da Saúde – responsável pela aquisição - está fazendo aditivos com os laboratórios para a compra de novas doses de imunizantes”.

“Aproveitamos o momento para que os pais ou responsáveis procurem as unidades de saúde para completar o esquema vacinal das crianças contra a Covid-19. E pedimos também aos adultos que façam essa busca nas unidades e atualizem a carteira de vacinação com as doses de reforço”, destacou Ana Paula.

No início deste ano, o Ministério da Saúde enviou ao Estado 60 mil doses de Pfizer Adulta, que já foi distribuída aos municípios.

