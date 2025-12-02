MS receberá mais de 10 mil doses da vacina contra vírus sincicial respiratório

O Ministério da Saúde iniciou nesta terça-feira (2) a distribuição da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR). O lote nacional conta com 673 mil doses, e o Mato Grosso do Sul receberá 10.755 doses, destinadas a gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, com dose única por gestação.

O público-alvo são gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, com dose única por gestação. A vacinação protege os bebês, reduzindo casos de bronquiolite e internações por infecções graves.

Até 22 de novembro de 2025, o Brasil registrou 43,2 mil casos de SRAG causados pelo VSR, e estudos confirmam a eficácia da vacinação materna na proteção dos recém-nascidos.

Em nota, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca a proteção de gestantes e bebês. “A chegada dessa vacina é uma novidade e reforça o compromisso do SUS com a prevenção e com o cuidado integral das famílias brasileiras”, afirmou.

