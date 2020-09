MS registra 13 novos de coronavírus; infecções foram 815

O Mato Grosso do Sul registrou 13 novas mortes em decorrência do novo coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (24). Contudo, o estado já chegou a 1.217 óbitos provocados pela pandemia, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Em relação as novas infecções, foram acionadas 815, chegando 66.426 pessoas que foram acometidas pela doença. A cidade que mais registrou óbitos foi a capital, com 7 mortes. Já Amambaí, Aquidauana, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coxim e Rio Brilhante, todas tiveram um falecimento de Covid-19.

A transmissão ao vivo foi aberta pelo secretário de Governo, Eduardo Riedel. Apresentou como está o grau de risco de contágio estipulados pelo Programa Prosseguir. De acordo com os dados, 33 cidades se mantiveram estáveis, 31 diminuíram; porém 15, aumentaram os níveis de risco.

"O mapa demonstra que devemos estar alertas, pois a doença persiste em nosso estado. Os dados apontam que apesar de um panorama atual melhor do que já tivemos há algumas semanas, a região sudoeste teve aumento nos níveis de risco. Portanto, não podemos afrouxar em nossas medidas, que vem dando certo", finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também