MS registra 708 casos de coronavírus nas últimas 24h

Mato Grosso do Sul registrou neste sábado (11) mais 708 casos confirmados de coronavírus em todo o estado, totalizando 12.968 infecções da Covid-19. Além disso, também houve 7 novas mortes, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Em relação as confirmações, o estado obteve o segundo maior índice de registros em apenas um dia. Os 7 óbitos foram de homens, sendo: um em Campo Grande, um em Mundo Novo, outro em Dourados, um em Rio Brilhante, outro em Aparecida do Taboado e, por fim, um em Camapuã. Todos os pacientes sofriam de comorbidades.

A cidade mais afetada foi Campo Grande, com 282 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, a segunda foi Dourados com 98 casos confirmados, em terceiro lugar ficou Bataguassu com 69 confirmações.

Com a soma do número, MS alcança os 12.968 casos confirmados, lembrando que 8.329 são considerados recuperados pela SES. Ainda de acordo com a secretaria, 278 pacientes estão internados, 9 são de outros estados e 4.209 estão em isolamento domiciliar.

O estado já registra 68.408 casos notificados, destes, 2.521 estão em análises e 2.964 seguem sem encerramento e 50.027 já foram descartados e 153 pessoas já morreram por causa do vírus.

