MS registra nova morte por coronavírus, estado possui 6 óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgou nesta terça-feira (21) uma nova morte por coronavírus em Mato Grosso do Sul, além disso dois novos casos foram confirmados no estado.

O óbito se trata de um homem, 82 anos, morador de Três Lagoas, eles estava internado desde o dia 15/04 e segundo a SES já sofria de hipertensão e diabetes, também não se sabe como ele foi contaminado pelo coronavírus.

Os dois novos casos registrados são de um homem, 89 anos, morador de Chapadão do Sul e uma mulher, 31 anos, moradora de Campo Grande, os dois estão em isolamento domiciliar.

Além dos 173 casos registrados, a SES recebeu 1.271 notificações, 45 estão sob investigação, 1.032 foram descartados e 21 foram excluídos. A curva gerada pelos 2 casos novos, são referentes a um aumento de 1,2% no número de casos nas últimas 24 horas.

Após o novo óbito, MS já registra 6 mortes, sendo duas em Batayporã, duas na capital e uma em Três Lagoas.

Campo Grande ainda é o município com maior número de casos confirmados, com 90, seguido por Três Lagoas com 18 e em terceiro os municípios de Dourados, Nova Andradina e Sonora, todos com 11 casos confirmados.

Deixe seu Comentário

Leia Também