MS registrou 4 mortes e mais de 400 novos casos de covid na última semana

O boletim epidemiológico da covid-19 divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (18), aponta que houve quatro novos óbitos em decorrência da doença nos últimos sete dias em Mato Grosso do Sul. Houve um aumento de três mortes em comparação ao último boletim semanal da SES, que registrou uma. O número de óbitos no acumulado do ano já é de 96.

Em relação ao número de casos confirmados, houve mais 420 na última semana. O total de pessoas que testaram positivo em todo o Estado chegou a 611.113.

Três dos quatro infectados que morreram com a doença residiam em Campo Grande. O outro morava em Porto Murtinho. Duas das pessoas eram do sexo feminino e duas do sexo masculino.

As duas mulheres faleceram no dia 10 de abril. A primeira tinha 64 anos e tinha diabetes e doença vascular crônica. A segunda tinha 73 anos e apresentava doença respiratória crônica.

Já um entre os dois homens tinha 60 anos e quadro de doença renal crônica. Ele faleceu no dia 13 de abril. O outro homem, que era o residente fora da Capital, tinha 93 anos, morreu um dia antes e enfrentava doença cardiovascular crônica e doença respiratória crônica.

Vacinação

O boletim da SES também trouxe dados sobre vacinação contra a covid-19. As crianças de 11 anos estão com 59,5% da cobertura vacinal da primeira dose e 36,2% na segunda dose.

Os pacientes entre 12 e 34 anos são 87,5% os que receberam a primeira dose e 52,3% os que receberam o reforço.

A quarta dose chegou para quem tem 35 anos ou mais. A SES informou que 25,6% deste grupo está em dia, percentual que não teve alteração em relação à última semana. Estão em atraso 707.004 pessoas que poderiam procurar o segundo reforço e ainda não o fizeram.

