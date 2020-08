MS tem 330 leitos de UTI disponíveis para tratamento da Covid-19

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou, no início da tarde desta terça-feira (11) um novo mapa hospitalar de leitos específicos para o combate do coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Com a nova divulgação, que abrange 64 municípios, o Estado registra 744 leitos clínicos disponíveis adulto e 119 leitos clínicos pediátrico. Ao todo, são 321 leitos de Unidade de Terapia Intensiva adulto e 9 leitos de UTI infantil, somando 330 unidades ao todo. Em ampliação: são 100 leitos clínicos adulto e 6 infantis e de UTI são 98 adulto.

Somando os disponíveis e os de ampliação, o novo mapa hospitalar conta com 1.397 leitos. Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a transparência na divulgação das informações é essencial para a população verificar os esforços do Poder Executivo. “Na corrida contra o tempo trabalhamos desde o início na busca por atender a população trabalhamos na implantação de leitos para atender a todos que precisam”.

Em Campo Grande, cidade epicentro da doença, são 224 leitos clínicos disponíveis adulto e 6 pediátricos. As UTI’s somam 145 para adulto e 4 infantis. A ampliação é de 57 leitos de UTI.

