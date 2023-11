MS tem 97 novos casos de dengue em espaço de uma semana

Em todo o estado há 40.273 casos confirmados de dengue, com 40 óbitos confirmados, segundo último Boletim Epidemiológico da Dengue, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta terça-feira (21).

Até agora se comparado aos números do ano passado, os casos dobraram, quando registraram 21.328, já as mortes superam os registrados em 2021 e 2022. Campo Grande lidera no ranking de casos confirmados, com 11.803, seguido de Três Lagoas, com 4.620 casos e Corumbá, com 2.249 casos.

Ainda segundo o boletim, as mulheres contraíram a doença em maior escala, com 52,4%, contra 47,6% dos homens. A faixa etária com maior incidência é a de 10 a 19 anos, com 19,26%, seguido de 20 a 29 anos, com 18,96%.

De acordo com os dados, das 40 mortes, a maioria não possui comorbidades, com 22 pessoas sem nenhum registro patológico e 18 pessoas com alguma comorbidade, como diabetes e hipertensão.

No último boletim da Semana Epidemiológica 45/2023, de 14 de novembro, foram registrados 40.176 casos, registrando 97 novos casos no último boletim da Semana Epidemiológica 46/2023, 21 de novembro.

