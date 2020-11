MS tem 758 novos casos de Covid-19; 414 são da capital

O Estado de Mato Grosso do Sul, registra neste domingo (29), um total de 98.363 mil pessoas que foram infectadas por coronavírus causado pela Covid-19.



Conforme o boletim epidemológico da Secretaria de Estado de Saúde, apenas nas últimas 24h foram confirmados 758 casos. Destes 414 foram em Campo Grande.

Ainda conforme a pasta, MS teve 9 óbitos por coronavírus, totalizando 1.766 mil desde o início da pandemia, sendo registrados hoje, seis em Campo Grande, um em Corumbá, um em Rio Verde de Mato Grosso e um em Nova Andradina em Aquidauana e um em Miranda, todos entre idade de 51 a 90 anos, como mostra o quadro abaixo:



Dos 98.363 mil infectados, a secretária de Saúde informa que 86.246 mil foram recuperados e 9.887 mil estão em isolamento domiciliar e 464 estão internados.



A capital é a cidade com a maior taxa de infecção diária. Com isso a cidade permanece no topo da lista de municípios com 45.163 mil infectados, seguido por Dourados com 9.913 mil e Corumbá com 5.448 mil. Confira abixo a tabela com a relação dos 20 municípios de MS com maior número de casos da Covid:



Na tabela abaixo está o número de infectados nas últimas 24h.

