MS tem diminuição dos casos de Monkeypox

Na 52ª semana epidemiológica, a Monkeypox registrou um retrocesso no número de contaminações em Mato Grosso do Sul, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde.



O número saiu de 54 notificações de casos suspeitos em novembro para 24 na última semana de dezembro de 2022. Mato Grosso do Sul ainda tem dois casos suspeitos e 160 confirmados da varíola dos macacos, 87% deles são em pessoas do sexo masculino e 12,1% em mulheres.



A maior faixa etária de contaminação, de acordo com o boletim epidemiológico, está nos jovens de 20 a 29 anos, seguidos pelo grupo de 30 a 39 anos.

As erupções cultâneas, ainda são o maior sintoma registrado nos casos, seguido de febre súbita e lesão genital. Dor de cabeça e dor muscular também são sintomas relatados.

Da forma de contágio, 60% dos casos é através das relações sexuais e 71% dos casos registrados tiveram contato com algum caso suspeito ou confirmado de Monkeypox.

