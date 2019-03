Mulher morre sob suspeita de dengue hemorrágica

Uma mulher de 58 anos que não teve a identidade revelada morreu na noite de ontem (26) no Hospital da Vida, em Dourados, sob suspeita de dengue hemorrágica.

As informações preliminares de Devanildo de Souza, coordenador do Núcleo de Vigilância Sanitária do município, foi realizado exame em um laboratório de análises particular, que atestou a morte por dengue.

Algumas amostras foram colhidas da vítima, e foram encaminhadas para o Laboratório Central de MS (Lacen) para comprovação do fato que motivou o óbito da douradense.

A vítima teria dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois foi encaminhada ao Hospital da Vida mas, por volta das 19h, ela não resistiu e acabou morrendo decorrente a um quadro semelhante ao de dengue hemorrágica.

Se confirmada, essa será a segunda morte em menos de uma semana. Na madrugada da sexta-feira passada (22) um menino de 11 anos morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário (HU) diagnosticado com dengue hemorrágica.

