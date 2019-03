Mutirão contra a dengue passará pelos bairros Noroeste, Pedrossian e Los Angeles

O mutirão contra o aedes aegypti, mosquito transmissor dengue, passará, nas próximas semanas pelos bairros Jardim Noroeste, Maria Aparecida Pedrossian e Los Angeles.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Sesau, as equipes já estiveram nos bairros Moreninhas, Alves Pereira, Centro-Oeste, Macaúbas e, recentemente, Nova Bahia. No último bairro, foram coletados mais de três toneladas de materiais inservíveis de pequeno e grande volume, potenciais criadouros do mosquito.

A secretaria reforçou que além do mutirão, são feitos os trabalhos de borrifação com o fumacê quase que diariamente nos bairros, de acordo com a demanda. “O trabalho de combate a dengue é feito de forma programada e dentro da rotina de atuação dos agentes de combate a endemias e comunitários de saúde”, informou por meio de nota enviada ao JD1 Notícias.

Os locais por onde o mutirão está passando são consideradas áreas de risco, por isso a secretaria priorizou os bairros dessas regiões.

