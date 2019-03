Na parte da tarde, apenas um UPA terá atendimento completo

A escala médica desta sexta-feira (29), conta apenas com uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com plantão completo durante a tarde. Somente o Cel. Antonino atende com médicos clínicos e pediatras.

Nas demais unidades, a escala segue com profissionais clínicos e voltado ao público adulto. Durante a noite, seis UPAs terão plantão completo na capital.

