Pacientes classificados como “azul” em UPAS serão encaminhados para UBS’s

A partir desta terça-feira (26), todos os pacientes que forem classificados como faixa classificatória “azul” em Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) e Centros Regionais de Saúde (CRS’s) de Campo Grande, devem ser encaminhados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), mais próximas do domicílio. A informação foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande nesta manhã.

Conforme a resolução da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) a triagem de pacientes é feita pela tabela de cores que significam: vermelho indica emergência, caso gravíssimo, com necessidade de atendimento imediato e risco de morte. A cor amarelo é para casos muito urgentes, graves, com risco de evoluir para morte e que exige atendimento urgente, com espera de até 20 minutos.

Já a cor verde é pouco urgente, para atendimento preferencial nas unidades de atenção básica. Assim como, a cor azul que na classificação de risco é indicativa para casos não urgentes, com orientação para atendimento na unidade de saúde mais próxima da residência. Por isso, nessa classificação o atendimento pode ocorrer com até 120 minutos na verde, podendo ser um tempo maior quando classificado em azul.

O objetivo da resolução da Sesau é viabilizar o atendimento em casos originados da atenção básica. Segundo a Secretaria, as UBS’s da capital atendem em horário estendido e possuem mais profissionais de atendimento.

A medida prevê que haja o informe e encaminhamento do paciente no sistema de saúde via internet ou via telefone. Caso a UBS esteja fechada o paciente será atendido na UPA mais próxima de seu domicílio ou região.

A resolução pode ser vista na página 3 do Diogrande clicando aqui .

Deixe seu Comentário

Leia Também