Nesta manhã dez pediatras atendem na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Saúde Campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa no dia 7 de outubro em MS

Saúde Prefeitura convoca 14 médicos para reforço no atendimento

Saúde Dia do Idoso: saiba como prevenir acidentes

Saúde Nesta terça, todas as unidades de saúde terão médicos atendendo nos três períodos

Para o público adulto, clínico geral, o atendimento é completo nos três períodos do dia em todas as UPAs e CRS.

O número de médicos atendendo crianças só aumenta à noite, com cinco UPAs e dois Centros Regionais de Saúde (CRS). São elas: Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Moreninhas, Leblon, CRS Nova Bahia e CRS Tiradentes.

Justiça “Desembargadores de merda”, gritava Jamil Name ao ser preso, diz Gaeco