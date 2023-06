No senado, Nelsinho prioriza saúde de MS

Mais R$ 8,4 milhões do Ministério da Saúde foram destinadas para Mato Grosso do Sul através do senador Nelsinho Trad (PSD/MS). Ao total, já ultrapassa a soma de R$ 207 milhões nesta área para os 79 municípios do Estado. Os recursos já foram depositados nas contas das Prefeituras de Bela Vista, Batayporã e de Chapadão do Sul e dos Hospitais de Camapuã, Hospital do Câncer Alfredo Abrão, Maternidade Cândido Mariano, Hospital São Julião e Santa Casa em Campo Grande; e do Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas.

“Estamos aguardando ainda o pagamento de mais emendas destinadas a outros municípios do nosso Estado”, comentou o senador Nelsinho Trad. Para o parlamentar, que é médico urologista, a saúde é prioridade em seu mandato. “Destinamos R$ 303 milhões para saúde em nossa gestão que estão sendo pagos”, explicou.

Das emendas do senador Nelsinho Trad pagas pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira, R$ 150 mil vão para saúde de Bela Vista; outros R$ 150 mil para Batayporã e R$ 1 milhão para o município de Chapadão do Sul; são recursos do Incremento MAC para custeio da assistência de média e alta complexidade.

O senador Nelsinho Trad visitou vários hospitais, em Mato Grosso do Sul, inclusive durante a pandemia, e recebeu as demandas das unidades hospitalares. Diante da realidade da saúde pública, destinou emendas aos hospitais.

Desta lista, foram liberados: R$ 500 mil para o Hospital de Camapuã; R$ 544 mil para o Hospital do Câncer; R$ 1.050.000,00 para a Maternidade Cândido; R$ 1.050.000,00 para o Hospital São Julião, R$ 2 milhões para a Santa Casa de Campo Grande e R$ 2 milhões para o Hospital Auxiliadora em Três Lagoas.



Segundo o diretor-presidente do Hospital de Camapuã, Leandro Diaz Rodrigues, centenas de pessoas aguardam por cirurgias eletivas na cidade. “Com os recursos repassados ao hospital, pretendemos aliviar a dor desses pacientes. Queremos muito receber a visita do senador no município para agradecer, esses valores farão muita diferença na saúde de muita gente”, comentou o diretor.

