Nova unidade da Cassems será inaugurada em Três Lagoas nesta sexta-feira

A nova unidade CassemsRegional de Três Lagoas tem um espaço amplo, moderno e adequado para maior conforto no atendimento aos beneficiários da Caixa dos Servidores do município e de outras 11 cidades da região do Bolsão.

O projeto arquitetônico abriga 5 salas para consultórios, para receber médicos que participam de projetos da Caixa dos Servidores, como o Cassems Itinerante.

Inclui ainda iniciativas pensadas para garantir a acessibilidade, temporária ou não, com rampas de acesso e um guichê exclusivo para o atendimento preferencial. E espaço para academia e piscina adequada para hidroterapia.

A nova Unidade Regional de Três Lagoas será inaugurada nesta sexta-feira (17), às 8h e está localizada na Rua Monir Thomé, 2057 - Bairro Colinos. O horário de atendimento é das 7h às 17h.

