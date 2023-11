Novembro Azul: Hospital do Coração realiza um dia inteiro de atividades na Capital

Nesta sexta-feira (24), das 8h30 às 17h, o Hospital do Coração de MS estará realizando um dia inteiro de ação do Novembro Azul, com orientações pelos urologistas sobre o câncer de próstata, aferição de sinais vitais e verificação de glicemia.

Será um evento gratuito, aberto ao público em geral, não apenas aos homens, pois as mulheres poderão colher informações importantes sobre os sinais do câncer para ficarem alertas e ajudarem os homens da sua família.

Local: Hospital do Coração (R. Mal. Rondon, 1703 - Centro - Campo Grande/MS).

Novembro Azul: é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.

