Novo PAC: Lula anuncia novos investimentos para ampliar atendimento no SUS

O presidente Lula lança um novo pacote de ações do Novo PAC Saúde, voltado ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) nesta sexta-feira (6). As medidas ampliam o acesso a exames, cirurgias e transporte de pacientes em todo o país e integram o programa Agora Tem Especialistas, criado para reduzir filas e agilizar atendimentos na rede pública.

Entre os principais anúncios está a primeira compra nacional de veículos para transporte de pacientes do SUS, com investimento de R$ 815 milhões. Ao todo, serão adquiridos 2,1 mil veículos, entre ambulâncias, vans e micro-ônibus, que vão atender pessoas que precisam se deslocar para tratamentos especializados, com prioridade para casos de câncer. A previsão é de que a frota seja entregue até 2026.

O governo federal também confirmou a aquisição de 80 tomógrafos, com investimento de R$ 170 milhões, ampliando a oferta de exames de imagem e acelerando diagnósticos no SUS. Outra frente do programa prevê a compra de combos de equipamentos cirúrgicos para hospitais públicos, garantindo mais de 210 mil cirurgias gerais e oftalmológicas, além de milhares de kits para reforçar a estrutura das Unidades Básicas de Saúde. Somente nessas ações, o investimento soma R$ 1,8 bilhão.

As medidas fazem parte de um esforço nacional para ampliar a capacidade do SUS. Em 2025, o sistema registrou recorde de 14,7 milhões de cirurgias eletivas, com aumento de 40% em relação a 2022. O programa também viabilizou mutirões em hospitais universitários e filantrópicos, além de parcerias inéditas com a rede privada, sem custos para os pacientes.

O Novo PAC Saúde consolida um novo ciclo de investimentos estruturantes, com R$ 31,5 bilhões destinados a obras, equipamentos e veículos em todo o país, fortalecendo desde a atenção básica até serviços de alta complexidade.

Bahia

Na cerimônia realizada em Salvador (BA), ocorre as primeiras entregas do pacote. O estado receberá mais de mil combos de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde, além de novas ambulâncias do SAMU, unidades odontológicas móveis, kits de telessaúde e a habilitação de novos serviços. Também está prevista a autorização para a construção de três policlínicas regionais no interior baiano.

O conjunto de ações representa o maior pacote de investimentos em saúde já destinado à Bahia, com impacto direto na ampliação do atendimento e na redução das filas do SUS no estado

