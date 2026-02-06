Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Novo PAC: Lula anuncia novos investimentos para ampliar atendimento no SUS

O pacote inclui veículos, equipamentos e reforço à rede pública de saúde

06 fevereiro 2026 - 13h36Sarah Chaves, com Planalto
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva   (Foto: Ricardo Stuckert/PR )

O presidente Lula lança um novo pacote de ações do Novo PAC Saúde, voltado ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) nesta sexta-feira (6). As medidas ampliam o acesso a exames, cirurgias e transporte de pacientes em todo o país e integram o programa Agora Tem Especialistas, criado para reduzir filas e agilizar atendimentos na rede pública.

Entre os principais anúncios está a primeira compra nacional de veículos para transporte de pacientes do SUS, com investimento de R$ 815 milhões. Ao todo, serão adquiridos 2,1 mil veículos, entre ambulâncias, vans e micro-ônibus, que vão atender pessoas que precisam se deslocar para tratamentos especializados, com prioridade para casos de câncer. A previsão é de que a frota seja entregue até 2026.

O governo federal também confirmou a aquisição de 80 tomógrafos, com investimento de R$ 170 milhões, ampliando a oferta de exames de imagem e acelerando diagnósticos no SUS. Outra frente do programa prevê a compra de combos de equipamentos cirúrgicos para hospitais públicos, garantindo mais de 210 mil cirurgias gerais e oftalmológicas, além de milhares de kits para reforçar a estrutura das Unidades Básicas de Saúde. Somente nessas ações, o investimento soma R$ 1,8 bilhão.

As medidas fazem parte de um esforço nacional para ampliar a capacidade do SUS. Em 2025, o sistema registrou recorde de 14,7 milhões de cirurgias eletivas, com aumento de 40% em relação a 2022. O programa também viabilizou mutirões em hospitais universitários e filantrópicos, além de parcerias inéditas com a rede privada, sem custos para os pacientes.

O Novo PAC Saúde consolida um novo ciclo de investimentos estruturantes, com R$ 31,5 bilhões destinados a obras, equipamentos e veículos em todo o país, fortalecendo desde a atenção básica até serviços de alta complexidade.

Bahia

Na cerimônia realizada em Salvador (BA), ocorre as primeiras entregas do pacote. O estado receberá mais de mil combos de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde, além de novas ambulâncias do SAMU, unidades odontológicas móveis, kits de telessaúde e a habilitação de novos serviços. Também está prevista a autorização para a construção de três policlínicas regionais no interior baiano.

O conjunto de ações representa o maior pacote de investimentos em saúde já destinado à Bahia, com impacto direto na ampliação do atendimento e na redução das filas do SUS no estado

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dr. Plácio recebeu no Saúde e Bem-Estar, o Dr. Marcelo Bezerra
Saúde
Saúde e Bem-Estar: Cirurgião detalha tecnologias de lipoaspiração de definição muscular
Referência em média e alta complexidade em Mato Grosso do Sul, o HRMS realizou, no último ano, mais de 12 mil cirurgias e procedimentos cirúrgicos.
Saúde
Hospital Regional retoma cirurgias bucomaxilofaciais e opera jovem de 20 anos
Foto: Reuters/George Frey/File Photo
Política
Senado pode quebrar patente do Mounjaro e autorizar produção do medicamento no Brasil
Assinatura aconteceu durante reunião
Saúde
Saúde de MS tem meta de manter a maior cobertura vacinal do país
Foto: Mireli Obando
Saúde
Brasil deve registrar 781 mil novos casos de câncer por ano até 2028, aponta INCA
Serviço de odontologia é gratuito por meio do SUS
Saúde
Saiba como utilizar gratuitamente o serviço de odontologia pelo SUS em MS
Casos de sarampo crescem 32 vezes nas Américas; OMS emite alerta
Saúde
Casos de sarampo crescem 32 vezes nas Américas; OMS emite alerta
Novas regras passam a valer para doação
Saúde
Doadores que usam canetas emagrecedoras passam a ter novas regras no Hemosul
USF Coophavilla II - Foto: Cristiene Nishimura
Saúde
Ministério Público encontra falhas na USF do Coophavilla II e abre investigação
Os convocados devem se apresentar na sede da Sesau
Saúde
Mais de 20 médicos são convocados para reforçar atendimento na rede de saúde de Campo Grande

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital