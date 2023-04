Adriane entrega Unidade de Saúde do Jockey revitalizada

Nesta terça-feira (11), a Prefeitura Municipal de Campo Grande entregou a revitalização de mais uma unidade de saúde, desta vez no Bairro Jockey Club. A USF (Unidade de Saúde da Família) Dr. Jorge David Nasser é responsável pelo atendimento de, aproximadamente, 15 mil pessoas da região.

“É muito gratificante podermos proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população. Os desafios são enormes e há muito ainda a ser feito, mas tenham certeza que estamos trabalhando de maneira incansável para poder dar uma Saúde de melhor qualidade aos Campo-grandenses”, disse a prefeita Adriane Lopes.

Essa é a terceira revitalização de unidade de saúde entregue somente este ano. As melhorias já foram executadas nas USFs Aero Rancho IV e Arnaldo Estevão de Figueiredo.

“Assim como as demais obras, esta tem como objetivo a melhoria no atendimento à população, e proporcionar uma melhor infraestrutura com reparo de problemas crônicos. Quero agradecer as nossas equipes que estão se dedicando diariamente nesta missão “, afirmou o secretário Dr. Sandro Benites.

Na revitalização foram contempladas correções estruturais, entre elas a ventilação; pintura interna e externa; troca da cobertura; correção pontos de infiltração; troca do sistemas de calhas; troca do forro da recepção; instalação de novos equipamentos de ar condicionado; revisão elétrica, hidráulica e modernização da fachada.

A conclusão da obra na unidade proporciona melhorias na recepção, sala de vacinação, serviço social, copa, almoxarifado, sala de agentes comunitários, sala de pré e pós consulta, sala de procedimentos, consultórios para atendimento médico e atendimento da equipe multidisciplinar, consultório odontológico, consultório farmacêutico, depósito de material de limpeza (DML), sala para central de material e esterilização, sala de curativos, sanitários e sala de múltiplo uso.

Atualmente a USF Jockey Club é composta por três Equipes de Saúde da Família e uma Equipe de Saúde Bucal, que compreende os seguintes profissionais: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, odontólogo, auxiliar de saúde bucal, assistente social, servidores administrativos e gerente da unidade.

Outros investimentos

Na projeção de investimentos e melhorias para a área da saúde estão previstas ainda a reforma e revitalização das seis UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), dos quatro CRSs (Centros Regionais de Saúde), além do CEM (Centro de Especialidades Médicas) e bases descentralizadas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A reforma da UPA Vila Almeida já foi iniciada e os trabalhos devem ser concluídos até o fim do ano.

