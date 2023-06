Odontólogos falam sobre avanços diagnósticos no Saúde e Bem-Estar

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (30) tratará sobre os avanços e o auxílio da tecnologia para diagnóstico de doenças ou alterações por imagem com o foco na interação com o profissional da saúde e o paciente para um melhor plano de tratamento.

Estarão presentes, o escritor, coordenador Radiologia Unimes-SP, Dr. Felício Zampieri, Dr. Frederico Fenelon, especialista e mestre em Radiologia Odontológica, CEO do grupo Fenelon Diagnósticos Odontológicos e Dr. Fernando Valente, cirurgião dentista especialista em radiologia odontológica e CEO da Cropp Radiologia Odontológica.

