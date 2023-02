OMS confirma surto de vírus mais mortal do mundo na África

A Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmou, nesta segunda-feira (13), que a Guiné Equatorial, na África Central, está enfrentando seu primeiro surto do vírus de Marburg, da mesma família do Ebola, que tem uma taxa de mortalidade de 88%.

A doença de Marburg causa febre hemorrágica, e com a taxa de letalidade, ele é considerado o vírus mais mortal do mundo. Segundo a OMS, nove mortes foram confirmadas e 16 casos são investigados como suspeitos.

O vírus é transmitido aos humanos por meio de uma espécie de morcegos frugívoros e se espalha entre os humanos por meio do contato direto com os fluidos corporais de pessoas, superfícies e materiais infectados.

Atualmente não existem vacinas ou tratamentos antivirais contra a doença, no entanto, segundo a OMS, cuidados de suporte como a reidratação com fluidos orais ou intravenosos e tratamento de sintomas específicos melhoram a sobrevida do paciente.

A doença foi detectada pela primeira vez em 1967, com surtos simultâneos nas cidades alemãs de Marburg e Frankfurt, e em Belgrado, na Sérvia, com outros surtos em outros momentos. Em nenhuma das vezes a doença conseguiu ultrapassar fronteiras nacionais.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também