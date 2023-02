OMS elabora acordo para evitar disputas futuras por vacinas durante pandemias

Os estados-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) estão elaborando um novo acordo global sobre pandemias para evitar a disputa por vacinas, como ocorreu durante a pandemia de Covid, onde países mais ricos tiveram amplo acesso aos imunizantes enquanto países mais pobres enfrentaram difícil acesso.

O esboço do acordo prevê que os governos reservem 20% de quaisquer testes, vacinas ou tratamentos desenvolvidos para lidar com pandemias, estoque que deverá ser cedido para que a OMS possa distribuir os materiais à países mais pobres.

O plano também prevê a renúncia dos direitos de propriedade intelectual durante as pandemias, medida que, segundo seus defensores, pode aumentar o acesso a medicamentos e salvar vidas durante uma pandemia.

O documento, conhecido como tratado pandêmico, precisará passar por um longo processo de negociação antes de ser finalizado, com previsão para começar em 27 de fevereiro e se estender até o ano que vem.

