OMS teme que gripe aviária seja transmitida entre humanos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou, nesta quinta-feira (18), sua preocupação com a crescente propagação da cepa H5N1 da gripe aviária a novas espécies, incluindo humanos, que enfrentam uma taxa de mortalidade “extraordinariamente alta”.

Em entrevista a repórteres em Genebra, o cientista-chefe da OMS, Jeremy Farrar, destacou a preocupação da organização com o assunto. “Acho que isso continua sendo uma enorme preocupação”, afirmou.

O atual surto de gripe aviará começou em 2020 e resultou na morte de dezenas de milhões de aves domésticas, além de haver o registro de aves selvagens e mamíferos terrestres e marinhos.

Dois animais que entraram para a lista de infectados pelo vírus, e que surpreendeu os especialistas, foram as vacas e cabras. Inicialmente, especialistas acreditaram que elas não fossem suscetíveis a esse tipo de gripe.

“A grande preocupação, é claro, é que ao infectar patos e galinhas e, em seguida, cada vez mais mamíferos, esse vírus agora evolua e desenvolva a capacidade de infectar humanos e, depois, criticamente, também de passar de humano para humano”, explicou Farrar, que apontou que a cepa se tornou “uma pandemia zoonótica animal global”.

Uma outra preocupação se deve a alta taxa de mortalidade da doença, que atualmente está em 52%. De 2003 até 1º de abril de 2024, a OMS registrou 463 mortes em 889 casos humanos em 23 países.

